Здоровье 20 января 2023, 14:15 Нутрициолог Забавина объяснила, с чем связана тяга к сладкому Нутрициолог Забавина: еда в случае тревоги — своего рода поддержка самого себя Unsplash

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Основной причиной неконтролируемой тяги к сладкому является желание поддержать себя в случае тревоги или стресса. Об этом «Мосленте» рассказала инженер-технолог пищевой промышленности, нутрициолог и энерготерапевт Ирина Забавина.

«Еда в случаях тревоги, стресса и одиночества — своего рода компенсация, поддержка самого себя», — процитировала «Общественная служба новостей» специалиста.

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Иногда тяга к сладкому наступает в случае переутомления, нехватки магния в организме и гормонов счастья, таких как серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин.

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По словам нутрициолога, необходимо разнообразить свой рацион питания фруктами и овощами, морепродуктами, добавить тыкву, авокадо, бурый рис и орехи. Все эти продукты повысят уровень магния в организме и, следовательно, уменьшают тягу к сладостям.

При этом она добавила, что полностью отказываться от сладкого не стоит, поскольку организм нуждается во фруктозе и глюкозе.