30 января 2024, 18:15
Нутрициолог Высоцкая: зеленый чай и цветная капуста вернут коже сияние
Добавление в рацион зеленого чая и цветной капусты поможет вернуть коже сияние и здоровый вид. Об этом сообщила нутрициолог-косметолог Наталья Высоцкая в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, также защитить кожу зимой поможет витамин D, который стимулирует выработку коллагена. Особое внимание в уходе следует обратить на витамин C, способный укрепить стенки сосудов и предотвратить появление покраснений на лице.
Реклама
Кроме того, для здоровья кожи косметолог посоветовала два раза в неделю есть продукты с омега-3 и омега-6 — эти жирные кислоты содержатся в сельди, форели и лососе, сообщила Общественная Служба Новостей.
Красота
Продукты
Реклама
Реклама