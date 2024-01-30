Здоровье 30 января 2024, 18:15 Нутрициолог Высоцкая: зеленый чай и цветная капуста вернут коже сияние

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Добавление в рацион зеленого чая и цветной капусты поможет вернуть коже сияние и здоровый вид. Об этом сообщила нутрициолог-косметолог Наталья Высоцкая в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, также защитить кожу зимой поможет витамин D, который стимулирует выработку коллагена. Особое внимание в уходе следует обратить на витамин C, способный укрепить стенки сосудов и предотвратить появление покраснений на лице.

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Кроме того, для здоровья кожи косметолог посоветовала два раза в неделю есть продукты с омега-3 и омега-6 — эти жирные кислоты содержатся в сельди, форели и лососе, сообщила Общественная Служба Новостей.