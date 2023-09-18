Здоровье 18 сентября 2023, 14:48 Нутрициолог Воронкова: черника и грейпфрут повысят защитные функции организма

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Добавление в рацион черники и грейпфрута поможет справиться с вирусами и укрепит иммунитет в сезон простуд. Об этом сообщила нутрициолог Светлана Воронкова в беседе с Life.

По словам специалиста, грейпфрут стимулирует пищеварение и улучшает обмен веществ. В этом фрукте содержится большое количество фитонцидов, антиоксидантов и витамина С. Черника способна защитить от воспаления и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Кроме того, защитные функции организма осенью повышают чеснок, авокадо, шпинат, лосось и тыква.