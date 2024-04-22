Здоровье 22 апреля 2024, 12:27 Нутрициолог Владимирова: регулярное употребление кофе приводит к накоплению тормозных рецепторов

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Кофеин прекращает воздействовать на организм уже через четыре часа, тем самым просто откладывая усталость. Об этом рассказала нутрициолог Елена Владимирова в беседе с РИА «Новости».

По ее словам, регулярное употребление напитка приводит к накоплению тормозных рецепторов в мозгу. Кроме того, в данном случае пропущенная чашка может обернуться головной болью и сонливостью.

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Когда эффект от кофе заканчивается, человек начинает чувствовать резкий упадок сил, добавила Общественная Служба Новостей.