Здоровье 31 июля 2023, 10:43 Нутрициолог Виноградова заявила, что большинство энергетических батончиков имеют в составе вредные ингредиенты

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Нутрициолог Кристина Виноградова в разговоре с изданием «Москва 24» сообщила, что большинство энергетических батончиков имеют вредный состав и перенасыщены углеводами.

Как объяснила специалист, в их составе много сахара, замаскированного под глюкозный сироп, фруктозу или подсластитель. Это может быть как аспартам, так и мальтодекстрин.

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Главная опасность таких батончиков заключается в том, что, съедая больше одного-двух в день, легко перебрать норму по углеводам. В протеиновых батончиках производители используют дешевые белки, который также обладает высоким инсулиновым индексом, добавила Виноградова.