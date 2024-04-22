Здоровье 22 апреля 2024, 10:51 Нутрициолог Уваровская: томатный сок полезнее свежих плодов

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Польза томатов при термической обработке только растет. Таким образом томатный сок становится намного полезнее свежих плодов, сообщила эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ксения Уваровская в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, после нагревания протертой массы в томатах увеличивается биодоступность витамина К и ликопина. Эти вещества способствуют укреплению иммунитета, поддержке работы желудка и здоровью кожи.

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Пользу томатного сока можно увеличить в разы, если сочетать его с оливковом маслом, семенами и орехами, а также чесноком и соей, отметила Уваровская.