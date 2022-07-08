Нутрициолог Уэстон рассказала, почему обезжиренный йогурт вреден для здоровья

Британский нутрициолог Пенни Уэстон заявила, что такой продукт как обезжиренный йогурт вреден для здоровья, поскольку содержит в своем составе большое количество сахара. Об этом сообщило издание Newsweek.

По ее словам, сахар может не только привести к набору лишних килограммов, но и повреждать органы и клетки.

«Сахар может провоцировать воспалительные процессы в долгосрочной перспективе, повреждать органы и клетки, а также вести к набору веса», — процитировала «Экономика сегодня» слова нутрициолога.

Уэстон отметила, что не менее вредными являются магазинные смузи, растительное молоко, сухофрукты, а также овсянка быстрого приготовления.