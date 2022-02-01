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    01 февраля 2022, 14:22

    Нутрициолог Цапкина: яблоки могут быть опасны для зубов

    Дарья Морозова

    Нутрициолог Надежда Цапкина рассказала, что большое количество яблок может навредить зубам. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Нутрициолог Цапкина: яблоки могут быть опасны для зубов

    По данным РИА ФАН, она уточнила, что в яблоках множество полезных веществ. Среди них витамины A, С, В1, В2, РР и Е, магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций, цинк. Яблоки полезны для памяти, иммунитета и снижают риск развития рака.

    «Однако употребление яблок в больших количествах может способствовать повреждению зубной эмали и стать причиной кариеса», — уточнила Цапкина.

    Также она рассказала, что в косточках яблок содержится яд — цианид. Поэтому лучше их не съедать.

    Нутрициолог уточнила, что в день достаточно двух яблок.

    «Для людей с аллергическими реакциями и следящим за весом больше подойдут зеленые яблоки», — добавила она.

    Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, какие продукты не стоит есть людям с акне. Она отметила, что следует убрать из рациона молочные продукты, особенно мороженое. Также она посоветовала отказаться от жирной пищи и не злоупотреблять бананами.