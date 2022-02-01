Нутрициолог Цапкина: яблоки могут быть опасны для зубов

Нутрициолог Надежда Цапкина рассказала, что большое количество яблок может навредить зубам. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным РИА ФАН, она уточнила, что в яблоках множество полезных веществ. Среди них витамины A, С, В1, В2, РР и Е, магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций, цинк. Яблоки полезны для памяти, иммунитета и снижают риск развития рака.

«Однако употребление яблок в больших количествах может способствовать повреждению зубной эмали и стать причиной кариеса», — уточнила Цапкина.

Также она рассказала, что в косточках яблок содержится яд — цианид. Поэтому лучше их не съедать.

Нутрициолог уточнила, что в день достаточно двух яблок.

«Для людей с аллергическими реакциями и следящим за весом больше подойдут зеленые яблоки», — добавила она.

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