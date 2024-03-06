Здоровье 06 марта 2024, 14:22 Нутрициолог Толстоносова посоветовала заниматься спортом для поднятия либидо

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Активный образ жизни, в том числе регулярные занятия спортом, помогут поднять уровень либидо после продолжительной зимы. Об этом рассказала нутрициолог Виктория Толстоносова в беседе с Life.

По словам специалиста, умеренные нагрузки способны улучшить кровоток и стабилизировать гормональный фон. Именно эти факторы влияют на сексуальную активность. Также очень важно правильно питаться и избегать дефицита витаминов и минералов в организме.

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«Еще один важный совет: научиться управлять стрессом. Нервное напряжение и эмоциональная нестабильность могут снизить уровень сексуального влечения», — отметила Толстоносова.