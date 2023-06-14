Здоровье 14 июня 2023, 14:21 Нутрициолог Тимонов рассказал, какие продукты стоит есть в июне Нутрициолог Тимонов посоветовал есть богатые витаминами продукты в июне

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В июне стоит употреблять продукты, в составе которых много витаминов. Такой информацией поделился нутрициолог Станислав Тимонов. Об этом сообщил «Ридус».

По словам специалиста, в рацион стоит добавить шпинат. В его составе содержится большое количество витаминов. Из зелени также можно выбрать базилик. В нем есть не только витамин К, но и кальций и магний, которые укрепляют иммунную систему.

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Клубника же является источником витамина С и фолиевой кислоты. Эти вещества помогают клеткам организма развиваться в летний период, написало Ura.ru.