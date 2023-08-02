Здоровье 02 августа 2023, 23:10 Нутрициолог Тимонов посоветовал употреблять больше фруктов для снижения тяги к сладкому

Читать 360tv в

Избыточное употребление сахара может быть вредным для здоровья. Фитнес-инструктор и нутрициолог Станислав Тимонов рассказал, как уменьшить его количество в рационе. Об этом сообщил «Ридус».

По словам специалиста, альтернативой сахару могут стать фрукты и ягоды. Если употреблять их не хочется, то вместо конфет можно выбирать домашний мармелад, пастилу или желе.

Реклама

Во всех этих продуктах присутствует сахар, однако благодаря витаминам, клетчатке они в разы полезнее, чем печенье или шоколад, написало Ura.ru.