Здоровье 23 декабря 2022, 23:05 Нутрициолог Тимонов посоветовал есть осознанно, чтобы не поправиться за новогодние праздники

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Нутрициолог Станислав Тимонов дал советы, которые помогут не набрать лишние килограммы за новогодние праздники. Например, следует есть осознанно, сообщило издание «Ридус».

Во время приема пищи не нужно отвлекаться на телефон или телевизор, вместо этого лучше сосредоточиться на том, что в тарелке, уточнил Ura.ru.

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«Во время каникул можно ходить на долгие прогулки, кататься на коньках или лыжах», — добавил Тимонов.

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Он пояснил, что если нет желания выходить из дома, достаточно будет делать обычную зарядку.