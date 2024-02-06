Здоровье 06 февраля 2024, 18:33 Нутрициолог Тиханычева: в рационе худеющих должны быть все категории макронутриентов

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Желающим похудеть необходимо предусмотреть в своем рационе все категории макронутриентов и основой сделать продукты с высоким индексом питательной ценности. Об этом сообщила нутрициолог Жанна Тиханычева в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, в рационе должны быть животные и растительные белки, сложные углеводы и жиры. Также худеющим рекомендуется пользоваться специями, которые не содержат калорий и богаты антиоксидантами.

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«Помимо питания, обратите внимание на сон, старайтесь ложиться спать до 23:00 и спите восемь часов. Крепкий и качественный сон способствует поддержанию оптимального веса», —