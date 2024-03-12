Здоровье 12 марта 2024, 14:57 Нутрициолог Тиханычева рассказала, что тяга к сладкому может говорить о нехватке белка

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Часто человек ограничивает себя в сладком, но испытывает непреодалимую тягу к десерту, это может говорить о нехватке в его организме белков. Об этом сайту «Страсти» рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева.

По ее словам, нередко к срывам и желанию есть сладкое, с которым невозможно бороться, приводят слишком жесткие ограничения в рационе у худеющих.

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«Строгие диеты и несбалансированное питание могут вызывать желание съесть сладость. Например, если в организме нехватка белков или углеводов, то он будет требовать десерт», — отметила эксперт.

Как добавил сайт KP.RU, организм также нередко требует сладкого, потому что оно способствует выработке гормона счастья, серотонина.

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