Здоровье 17 апреля 2024, 14:30 Нутрициолог Тиханычева рассказала, что тяга к сладкому может быть связана с недостатком хрома в организме

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Сильная тяга к сладкому способна появляться по нескольким причинам, одна из них — недостаток хрома в организме. Об этом сайту Life рассказала нутрициолог и специалист по Аюверде Жанна Тиханычева.

Постоянное желание съесть лакомство может говорить и о нехватке магния, а также витаминов группы В и D. Иногда человеку необходимо восполнить энергию и силы, и тогда сахар становится быстрым источником их получения.

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«Например во время стресса или усталости, ведь он способствует выработке серотонина, повышающего настроение, а глюкоза помогает справиться с утомлением и стимулирует работу мозга», — сказала эксперт.

Она призвала заменить шоколадные батончики и мучные сладости на мюсли с ягодами, сухофруктами и злаками.