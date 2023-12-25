Здоровье 25 декабря 2023, 16:10 Нутрициолог Тиханычева посоветовала не сочетать бобовые с мясом

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Употребление несовместимых продуктов может стать причиной нарушения обмена веществ. Так, не рекомендуется сочетать мясо с бобовыми, сообщила нутрициолог Жанна Тиханычева в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, молочные продукты и фрукты лучше всего употреблять отдельно от другой пищи. При хорошем пищеварении допускается несколько раз в неделю есть мясо с макаронами или крупой.

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Тиханычева отметила, что лучшими сочетаниями считаются каша с запеченным яблоком и грушей, мясо с овощным салатом и рис басмати с чечевицей.