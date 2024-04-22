22 апреля 2024, 14:27
Нутрициолог Тиханычева: хроническая усталость провоцирует тягу к соленому
Непреодолимая тяга к соленым продуктам возникает на фоне хронической усталости из-за быстрого истощения организма. Об этом рассказала нутрициолог, специалист по аюрведе Жанна Тиханычева в беседе с Life.
По ее словам, соль способна нормализовать показатель артериального давления. Именно поэтому возникает интуитивная тяга к таким продуктам.
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Также причиной подобного предпочтения в еде может стать обезвоживание, соль задерживает воду в организме, отметила Тиханычева.
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