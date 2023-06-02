Здоровье 02 июня 2023, 16:12 Нутрициолог Тиханычева дала советы, на что обращать внимание при выборе черешни Нутрициолог Тиханычева: насыщенный цвет говорит, что ягода накопила питательные вещества

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Более насыщенный цвет черешни говорит о том, что ягода накопила достаточное количество питательных веществ. Черешня красного и бордового цвета подходит к употреблению. Об этом «Москве 24» рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева.

Тем людям, кто страдает аллергией, лучше всего покупать черешню желтых сортов.

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«Также черешню нельзя употреблять людям с сахарным диабетом, заболеваниями ЖКТ и индивидуальной непереносимостью продукта. Черешня — это углевод, который может усугубить ситуацию с желудком», — добавила специалист.

Тиханычева отметила, что черешню полезно есть людям с высоким артериальным давлением и с высоким уровнем холестерина. Эта ягода в своем составе содержит много калия.