Здоровье 07 февраля 2023, 16:46 Нутрициолог Свиридова рассказала студентам, от какой пищи им следует отказаться Нутрициолог Свиридова: чтобы информация успешно усваивалась в памяти, помогут яблоки

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Нутрициолог сервиса доставки готовой еды «Прием» Елена Свиридова в разговоре с изданием Life рассказала, какие продукты способны активировать работу мозга, а также улучшать память.

В первую очередь медик порекомендовала студентам отказаться от вредной пищи. По ее словам, фастфуд и продукты, содержащие в большом количестве сахар, — главные враги нервной системы.

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«Чтобы увеличить активность мозга, нужно по максимуму отказаться от вредных продуктов, содержащих слишком много сахара. Есть заблуждение, что сладости подпитывают мозг и усиливают его работоспособность, но это не так», — сказала Свиридова.

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В категорию вредных продуктов также входят чипсы, хлопья для завтрака, хлебобулочные изделия, энергетики.

Нутрициолог посоветовала обратить внимание на яблоки, красное мясо и зерновые культуры. Все эти продукты способствуют улучшению памяти и снижают раздражительность.

В рационе также должны присутствовать бананы, апельсины, ананасы и курага, творог, яйца, рыба, грецкие орехи.