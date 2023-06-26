Здоровье 26 июня 2023, 23:31 Нутрициолог Свиридова рассказала, какие продукты вредны для кожи Нутрициолог Свиридова заявила, что кофе и соль могут быть вредны для кожи

Читать 360tv в

Некоторые продукты могут навредить состоянию кожи. Нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова перечислила такую еду. Об этом сообщили «Известия».

По словам специалиста, потребление кофе лучше сократить. Оно может спровоцировать проблемы со сном, что негативно скажется на состоянии кожи. Кроме того, стоит ограничить употребление соли, так как она задерживает влагу в организме.

Реклама

«Мешки под глазами станут менее заметными, а припухлость уйдет с лица. Если вы не сможете отказаться от соленых блюд, попробуйте пить больше воды», — рассказала врач.