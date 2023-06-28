Здоровье 28 июня 2023, 15:34 Нутрициолог Свиридова рассказала, что правильное питание улучшает работу мозга

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Правильное питание не только повышает бодрость и уровень энергии у человека, но и улучшает работу его мозга. Об этом «ФедералПресс» рассказала нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова.

Медик порекомендовала есть на завтрак творог с фруктами или ягодами. Особенно, по ее словам, полезна черника. Эта ягода улучшает кровообращение, а также регулирует координацию движений.

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Для поднятия бодрости можно пить зеленый чай вместо кофе, добавила нутрициолог.