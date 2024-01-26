26 января 2024, 13:52
Нутрициолог Свиридова: продукты, богатые магнием, стабилизируют нервную систему
Многие люди в стрессовых ситуациях начинают заедать «негативные» эмоции. Избавиться от такой привычки помогут продукты, богатые магнием, сообщила нутрициолог Елена Свиридова в беседе с Life.
По словам специалиста, магний, фолиевая кислота и витамины группы В лучше всего стабилизируют нервную систему. Так, «антистрессовым эффектом» обладают шпинат, бананы, гречка и орехи, сообщил сайт Neva.Today.
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«Следует помнить, что в моменты стресса у организма возникает желание выполнять повторяющиеся механические действия. К таким действиям могут относиться и перекусы», — отметила Свиридова.
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