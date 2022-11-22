22 ноября 2022, 11:52
Нутрициолог Свиридова посоветовала варианты полезных завтраков
Нутрициолог Свиридова: гранола с грецкими орехами станет отличным вариантом завтрака
Нутрициолог Елена Свиридова в разговоре с изданием Life рассказала, какой завтрак будет максимально полезным для организма и не оставит голодным.
Она порекомендовала обратить внимание на гранолу с грецкими орехами, овсяными или мультизлаковыми хлопьями. Туда можно добавить молоко или йогурт, а также джем или варенье.
Реклама
Творожную запеканку, по словам нутрициолога, можно приготовить в выходной день и растянуть ее на всю неделю. Блюдо стоит подавать с ягодами или фруктами.
Реклама
Не менее вкусной и полезной станет овсянка с бананом. Тем, кто не любит бананы, можно положить в кашу ягоды.
«Банан, малину, смородину, голубику, яблоко или персик, а также добавить слой варенья. А наутро вы гарантированно получите вкусный, сытный и питательный завтрак-десерт», — добавила Свиридова.
Если нет времени для приготовления завтрака, можно всего за 10 минут сделать тортилью с омлетом, сыром и овощами.
Еда
Питание
Реклама
Реклама