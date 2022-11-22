Здоровье 22 ноября 2022, 11:52 Нутрициолог Свиридова посоветовала варианты полезных завтраков Нутрициолог Свиридова: гранола с грецкими орехами станет отличным вариантом завтрака Unsplash

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Нутрициолог Елена Свиридова в разговоре с изданием Life рассказала, какой завтрак будет максимально полезным для организма и не оставит голодным.

Она порекомендовала обратить внимание на гранолу с грецкими орехами, овсяными или мультизлаковыми хлопьями. Туда можно добавить молоко или йогурт, а также джем или варенье.

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Творожную запеканку, по словам нутрициолога, можно приготовить в выходной день и растянуть ее на всю неделю. Блюдо стоит подавать с ягодами или фруктами.

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Не менее вкусной и полезной станет овсянка с бананом. Тем, кто не любит бананы, можно положить в кашу ягоды.

«Банан, малину, смородину, голубику, яблоко или персик, а также добавить слой варенья. А наутро вы гарантированно получите вкусный, сытный и питательный завтрак-десерт», — добавила Свиридова.

Если нет времени для приготовления завтрака, можно всего за 10 минут сделать тортилью с омлетом, сыром и овощами.