Здоровье 25 января 2023, 13:07 Нутрициолог Свиридова посоветовала ставить четкие цели при переходе на правильное питание Нутрициолог Свиридова: это могут быть такие желания, как пить 1,5 литра воды в день Unsplash

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Нутрициолог сервиса доставки здоровой еды Grow Food Елена Свиридова в разговоре с изданием Life сообщила, что при переходе на правильное питание важно ставить четкие цели.

«Очень часто люди ставят цели в сфере питания. Это могут быть такие желания, как ввести в жизнь полноценное трехразовое питание, пить 1,5 воды в день, не есть фастфуд и полуфабрикаты», — сказала специалист.

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Свиридова напомнила, что если руководствоваться старыми привычками, то изменений не произойдет. Человек должен четко сформулировать, чего же он хочет достичь новым рационом.

К правильному питанию следует добавить физические упражнения, йогу, стретчинг, танцы. Главное, чтобы этот процесс не вызывал отрицания. Нутрициолог посоветовала нужно найти то, что делает счастливыми именно вас, и к этому стремиться. По ее словам, каждый человек является уникальным, а реализация чужой цели может вызвать чувство неудовлетворенности.