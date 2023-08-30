Здоровье 30 августа 2023, 16:14 Нутрициолог Свиридова посоветовала составлять список покупок в течение нескольких дней

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Чтобы не покупать в супермаркете лишнее, нужно начинать составлять список продуктов за несколько дней до запланированного похода в магазин. Об этом «Известиям» рассказала нутрициолог Елена Свиридова.

Она посоветовала строго придерживаться составленного перечня. А также внимательно читать состав, чтобы купить только полезные продукты. Кроме того, Елена Свиридова рекомендовала добавить в корзину фрукты и овощи по сезону. Они богаты необходимыми для организма витаминами.

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Наконец, удачным решением будет закупаться оптом, добавило «ФедералПресс».

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