Здоровье 24 мая 2023, 10:40 Нутрициолог Свиридова посоветовала перекусывать сухофруктами, чтобы сохранить бодрость в течение дня

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Сохранение бодрости в течение дня во многом зависит от того, как человек питается и перекусывает. Об этом Lenta.ru рассказала нутрициолог Елена Свиридова.

По ее словам, крайне важно уделять внимание перекусам и делать их вкусными. Например, сухофрукты, батончики и чай помогут повысить работоспособность и мотивацию. Кроме того, как добавило РИА ФАН, есть стоит небольшими порциями. А вот от жевательной резинки лучше отказаться: она стимулирует выработку желудочного сока и может привести к проблемам с ЖКТ.

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