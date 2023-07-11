Здоровье 11 июля 2023, 14:23 Нутрициолог Свиридова посоветовала людям старше 50 лет готовить костный бульон один раз в неделю

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Нутрициолог Елена Свиридова в разговоре с изданием «Газета.Ru» посоветовала людям после 50 лет один раз в неделю выпивать костный бульон. По словам специалиста, он улучшает здоровье суставов и пищеварительной системы.

Что касается полуфабрикатов, сосисок и ветчины, Свиридова призвала убрать эти продукты их рациона полностью. В них, как отметила нутрициолог, содержится много соли, сахара и жира, написал сайт kp.ru.

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В ежедневный рацион стоит добавить продукты, содержащие витамин E, такие как авокадо, семена и орехи. Также необходимо есть больше зелени, добавила эксперт.