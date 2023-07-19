Здоровье 19 июля 2023, 17:11 Нутрициолог Свиридова порекомендовала выбирать для варенья клубнику ярко-красного цвета

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Клубника ярко-красного цвета будет придавать варенью небольшую кислинку. При этом хвостики у ягоды должны быть зелеными. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказала нутрициолог Елена Свиридова.

Иногда ягоды продаются без хвостиков, так как их уже оборвал продавец. Это делается, чаще всего, по той причине, что ягода была не первой свежести, добавила специалист.

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Чтобы приготовить вкусное варенье из груши, абрикосов или персиков, необходимо выбирать недозрелые плоды. Они, по словам Свиридовой, меньше разварятся во время готовки.