Здоровье 29 мая 2023, 16:24 Нутрициолог Свиридова: график питания поможет избежать заедания стресса

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При появлении различных переживаний люди начинают заедать стресс. В таких случаях контролировать аппетит поможет график питания, сообщила нутрициолог Елена Свиридова в беседе с Life.

По словам специалиста, после ужина можно записать съеденное, благодаря этому через некоторое время сложится определенный график и питание стабилизируется. Также избавиться от привычки заедания негативных эмоций поможет смена фокуса внимания.

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Кроме того, для снижения уровня стресса нутрициолог посоветовала побольше отдыхать и заниматься спортом.