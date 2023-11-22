Здоровье 22 ноября 2023, 17:23 Нутрициолог Свечникова: метод снижения веса на привычном рационе — самый эффективный способ похудения

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На сегодняшний день самым эффективным способом похудения считается метод снижения веса на привычном рационе. Об этом изданию Pravda.Ru сообщила нутрициолог Мария Свечникова.

Слишком жесткие диеты и ограничения на большой спектр продуктов в конечном счете приведут к срыву и перееданию. Специалист порекомендовала обратиться к нутрициологу или диетологу, чтобы тот смог проанализировать ваши ошибки в питании и сказать, почему вы набираете вес.

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«Человеку со стороны всегда видны ваши недочеты, так как вы можете не замечать очевидных вещей», — добавила Свечникова.