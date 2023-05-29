Здоровье 29 мая 2023, 17:53 Нутрициолог Строков развеял миф, что черный хлеб полезнее белого

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Утверждение о том, что черный хлеб полезнее белого — ошибочно. Об этом «ФедералПресс» рассказал врач-нутрициолог Игорь Строков.

По его словам, не всякий черный хлеб является полезным. Потому что многие продукты содержат много сахаров и консерванты.

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«Хлеб не становится более полезным только из-за того, что он черный», — сказал Строков.

Лучше сделать выбор в пользу немецкого хлеба, приготовленного из ржаной муки. В нем содержится много клетчатки. Такое изделие помогает быстро насытиться и снизить уровень сахара.

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