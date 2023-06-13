Здоровье 13 июня 2023, 13:26 Нутрициолог Строков порекомендовал употреблять куриные яйца каждый день

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Врач-нутрициолог Игорь Строков в разговоре с изданием «МедикФорум» объяснил, какую ценность для организма несут куриные яйца, и почему их стоит есть каждый день.

Как рассказал специалист, яйца содержат большое количество белка, поэтому они эффективны для снижения висцерального жира в организме. Избыток этого жира сильно повышает риск таких заболеваний, как диабет и онкология, написали «Народные новости».

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Кроме того, яйца имеют низкую калорийность, но большое количество аминокислот и витаминов. Тем, кто сидит на диете, можно съедать не более трех яиц в день.