03 августа 2023, 11:45
Нутрициолог Строков: крепкий черный чай может вызывать волнение и тревогу
От крепкого черного чая человек может испытывать волнение и тревогу. Об этом изданию МедикФорум сообщил нутрицолог Игорь Строков.
Подобными свойствами обладает и подсластитель. Как отметил специалист, некоторые его компоненты похожи на гормоны стресса и могут вызывать панические настроения, написало utro.ru.
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Строков порекомендовал с осторожностью относиться к мармеладу. Производители этой сладости добавляют в нее вещество тартрацин. Оно может приводить к нервному расстройству.
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