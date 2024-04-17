Здоровье 17 апреля 2024, 12:49 Нутрициолог Соломатина: свекла и сельдерей повышают либидо

Читать 360tv в

Свекла, сельдерей и морковь, в которых содержатся оксид азота и нитраты, способны повысить либидо. Об этом рассказала нутрициолог, врач-диетолог Елена Соломатина Пятому каналу.

По словам специалиста, оксид азота расширяет сосуды и, соответственно, улучшает кровообращение в половых органах. Также благоприятно на физическое влечение влияют продукты, богатые цинком: устрицы, моллюски, морепродукты, мясо и печень, сообщило Ura.ru.

Реклама

Кроме того, разогнать кровь способны орехи, финики, шоколад, перец, хрен, грибы, яблоки и красный лук, отметила Соломатина.