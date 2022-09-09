Нутрициолог Слободина перечислила витамины, которые необходимы в осенний период | 360°

Здоровье 09 сентября 2022, 11:32 Поделиться Telegram

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Viber Нутрициолог Слободина перечислила витамины, которые необходимы в осенний период Нутрициолог Слободина посоветовала осенью пить витамин D и магний B6

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Нутрициолог, терапевт, кандидат медицинских наук Галина Слободина в разговоре с журналистами Ura.ru рассказала, какие витамины необходимо пить в осенний период.

По словам специалиста, каждый человек должен принимать витамины D, K2, C, А, E и магний B6.

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«Все витамины пропить невозможно. Тут в зависимости от того, какие у человека есть дефициты. Это уже определяется в процессе опросов и анализов. Но общие для всех витамины остаются одни и те же. Это витамин D — наш основной витамин и гормон. Он участвует более чем в 300 реакциях в организме. Его надо обязательно пить утром натощак с витамином K2, чтобы он усвоился. Витамин С тоже необходим в нашем организме. Магний B6. Ну и жирорастворимые витамины A, E», — сообщила Слободина.

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Нутрициолог добавила, что из нашей продукции сложно получить все необходимые витамины, учитывая технологии современного сельского хозяйства, поэтому необходимо принимать их в виде добавок. Самое главное — перед приемом проконсультироваться с лечащим доктором.

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