Здоровье 24 апреля 2023, 10:33 Нутрициолог Синько рассказала, что главным источником энергии являются продукты с тиамином

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Мясо, орехи и зелень — те продукты, которые дают человеку больше всего энергии. Об этом сообщила нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько, написала «Москва 24».

Как отметила специалист, тиамин или витамин B1, содержащийся в этих продуктах, важен не только для здоровья, но и для молодости кожи.

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«Тиамин снижает уровень окислительного стресса и предотвращает гликирование. <…> Кожа состоит из коллагена, эластина, которые тоже могут гликироваться. Из-за чего она теряет упругость, провисает, становится проблемной», — сказала Синько.

Особенно важно добавить в рацион витамин В1 тем людям, которые склонны к аритмии и тахикардии. Нутрициолог подчеркнула, что он регулирует нервные импульсы, от которых зависит сообразительность и концентрация.