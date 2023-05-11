Здоровье 11 мая 2023, 16:36 Нутрициолог Синько: отказ от завтрака может привести к ожирению

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У людей, которые отказываются от утреннего приема пищи, возрастают риски развития ожирения. Об этом рассказала нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синьков в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, без завтрака становится трудно контролировать питание в течение всего дня. Также из-за отсутствия утреннего приема пищи человек подвержен срывам.

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Кроме того, те люди, которые пропускают завтрак, склонны к депрессивным настроениям и апатии.