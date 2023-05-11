Здоровье 11 мая 2023, 15:50 Нутрициолог Синько: отказ от завтрака грозит набором лишнего веса

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Пренебрежение утренним приемом пищи может стать причиной набора избыточного веса и развития ожирения. Об этом рассказала нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, благодаря полноценному завтраку человек не столкнется с ощущением голода в течение четырех часов. Если же пропускать утренний прием пищи, то в таком случае возрастают риски неконтролируемого аппетита ближе к вечеру.

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Как сообщили «Народные новости», завтрак должен состоять из полезных углеводов.