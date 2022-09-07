Нутрициолог Шутова рассказала, какая ягода благоприятно воздействует на нервную систему | 360°

Здоровье 07 сентября 2022, 16:54 Поделиться Telegram

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Viber Нутрициолог Шутова рассказала, какая ягода благоприятно воздействует на нервную систему

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Черноплодна рябина благоприятно сказывается на нервной системы. Таким мнением поделилась иммунодиетолог, нутрициолог Анна Шутова. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист пояснила, что рябина является источником микроэлементов и витаминов С и Р. Такие вещества помогают сосудам оставаться эластичными, а также помогают коже оставаться дольше здоровой, передало РИА ФАН.

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«Она регулирует центры возбуждения и торможения в коре головного мозга. Поэтому ее назначают при повышенной возбудимости, когда есть проблемы со сном, в том числе при бессоннице», — рассказала медик.

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