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    09 августа 2022, 16:32

    Нутрициолог Шутова назвала продукты, которые помогают справиться со стрессом

    Дарья Морозова

    Нутрициолог Анна Шутова рассказала, что определенные продукты полезны при длительном стрессе. Об этом сообщила «Газета.ru».

    По данным сайта kp.ru, следует включить в рацион бобовые, орехи, семена, цельные зерна, так как в них много магния. Этот минерал также стоит принимать в виде БАД.

    «Горький натуральный шоколад и какао нормализуют „закипевшие нервы“. Также природными антидепрессантами являются банан, батат, ямс, шпинат, морепродукты», — добавила врач.

    Полезны травяные чаи, например, из ромашки, мяты и мелиссы. Кроме питания, важен образ правильный образ жизни.

    Следует заниматься спортом, высыпаться, побольше гулять. Желательно отказаться от вредных привычек и минимизировать употребление кофеина. Также нужно постараться найти работу, которая нравится, и избегать вещей, которые вызывают негатив, например, чтение новостей.

    Шутова уточнила, что опаснее всего затяжной стресс. Он приводит к нарушениям в работе организма, которые, в свою очередь, провоцируют различные заболевания, заключила врач.