Нутрициолог Шутова назвала продукты, которые помогают справиться со стрессом

Нутрициолог Анна Шутова рассказала, что определенные продукты полезны при длительном стрессе. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным сайта kp.ru, следует включить в рацион бобовые, орехи, семена, цельные зерна, так как в них много магния. Этот минерал также стоит принимать в виде БАД.

«Горький натуральный шоколад и какао нормализуют „закипевшие нервы“. Также природными антидепрессантами являются банан, батат, ямс, шпинат, морепродукты», — добавила врач.

Полезны травяные чаи, например, из ромашки, мяты и мелиссы. Кроме питания, важен образ правильный образ жизни.

Следует заниматься спортом, высыпаться, побольше гулять. Желательно отказаться от вредных привычек и минимизировать употребление кофеина. Также нужно постараться найти работу, которая нравится, и избегать вещей, которые вызывают негатив, например, чтение новостей.

Шутова уточнила, что опаснее всего затяжной стресс. Он приводит к нарушениям в работе организма, которые, в свою очередь, провоцируют различные заболевания, заключила врач.