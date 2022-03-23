Нутрициолог Шишова рассказала, что необходимо предпринять для похудения к лету

Россиянам, мечтающим похудеть к летнему сезону, необходимо считать съеденные калории, а также устроить их дефицит. Об этом рассказала нутрициолог Ева Шишова, написала Lenta.ru.

«Если норма у женщин 2000 калорий в сутки, и она питается на 1700, дефицит получается 300 калорий — здесь будет более медленное снижение веса, если сделать пожестче дефицит, например, на 1500 — здесь конечно вес будет уходить быстрее, если добавить еще активность — то еще быстрее будет уходить вес», — поделилась она.

Также сбросить калории эффективно помогает спорт, однако людям с большим весом активные физические упражнения могут быть противопоказаны из-за состояния здоровья. В таком случае им рекомендуется как можно больше ходить пешком в течение дня.

«Чтобы человек вышел в дефицит калорий, ему нужно считать калории, потому что очень часто мы перекусываем, пьем какие-то сладкие напитки, тот же самый капучино с молоком, не считаем это все, и выходит так, что человек думает, что он в дефиците калорий, потому что он это не считает, а на самом деле нет», — сообщила Шишова.

В заключении она добавила, что людям, часто испытывающим голод, необходимо добавлять в пищу больше белка и сложных углеводов. Сытый человек, в таком случае, не будет испытывать дискомфорта при похудении.