Здоровье 31 августа 2023, 15:50 Нутрициолог Шарапова предупредила о вреде лапши быстрого приготовления

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Обычная лапша быстрого приготовления может нанести серьезный вред организму. Такой информацией поделилась нутрициолог Юлия Шарапова. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист отметила, что в лапше содержится слишком большое количество специй. Они повышают уровень холестерина и инсулина в крови. Врач предупредила о том, что лапшу нельзя есть каждый день, ведь она сделана из сырья низкого качества, передало utro.ru.

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«Лапша из пакета быстро разбухает, а так быть не должно. Хорошие сорта пшеницы крепкие, это говорит и о большом количестве клетчатки в их составе», — отметила Шарапова.