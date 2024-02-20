Здоровье 20 февраля 2024, 18:08 Нутрициолог Шарапова назвала переедание главным фактором появления инсулинорезистентности

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Избыток сладостей в рационе, переедание и генетическая предрасположенность считаются главными факторами развития инсулинорезистентности. Об этом сообщила нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, к первичным признакам такого состояния относится появление абдоминального жира в области талии. Большой объем вокруг живота указывает на нарушение углеводного обмена. Также симптомами инсулинорезистентности считаются потемнения на локтях и папилломы на коже.

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«Инсулинорезистентность — это преддиабет. Еще не нарушено все совсем, и есть возможность это все исправить. В принципе, мы отказываемся от простых углеводов, мы их сокращаем», — отметила Шарапова.