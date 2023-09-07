07 сентября 2023, 18:20
Нутрициолог Шаповалова рассказала, что тыкву нельзя сочетать с мясом и сладкими фруктами
Тыквы является источником множества полезных микроэлементов, однако есть ее нужно с осторожностью и помнить о нескольких правилах. Об том Life рассказала нутрициолог, член АСОФМ Екатерина Шаповалова.
По ее словам, тыкву можно сочетать не со всеми продуктами. Например, если есть ее с мясом или рыбой, то это может замедлить процесс пищеварения. Также не стоит сочетать тыкву со сладким, это может вызвать неприятные ощущения в желудке.
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Также нутрициолог добавила, что в день не рекомендуется употреблять более 300 граммов овоща.
Питание
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