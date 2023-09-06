Здоровье 06 сентября 2023, 19:35 Нутрициолог Шаповалова порекомендовала есть осенью тыкву из-за большого содержания в ней витаминов

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В состав тыквы входят витамины С, Е, РР, В2, В6, В1, а также калий, фосфор, кальций, магний, натрий, железо. Об этом изданию Life сообщила нутрициолог, член АСОФМ Екатерина Шаповалова.

Тыква богата каротиноидами, фосфолипидами, фосфатидами, стеринами и флавоноидами. Цинк, входящий в состав продукта, нормализует функцию предстательной железы у мужчин, а также улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.

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Употребление тыквы положительно влияет на работу мозга, повышает концентрацию внимания и улучшает память, добавила медик.