Нутрициолог Сасс рассказала о пользе кинзы

Нутрициолог Синтия Сасс рассказала, чем полезна кинза. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Health.

В кинзе содержится много витаминов и антиоксидантов, которые положительно влияют на иммунитет и здоровье сердца.

Всего четверти стакана сырых листьев достаточно, чтобы получить 16% суточной нормы витамина K, необходимого для здоровья костей.

«Кинза также содержит 5% суточной нормы витамина А и 2% суточной нормы витамина C. Оба этих витамина нужны для работы иммунной системы», — рассказала Сасс.

Также в кинзе много антиоксиданты, которые способствуют уменьшению воспаления и риска преждевременного старения организма. Также этот продукт считается полезным для сердечно-сосудистой системы.

Ранее врач-диетолог Бютель Мерд рассказала, что шпинат является крайне полезным продуктом, однако его не стоит употреблять в сочетании с йогуртом. Шпинат обладает большим количеством витаминов и минералов. При этом в нем содержится большое количество калорий. На 100 граммов продукта содержится около 150 килокалорий.