29 января 2024, 17:51
Нутрициолог Русанова рассказала, что квашеные фрукты полезны для микробиоты
Врач-нутрициолог Дарья Русанова в беседе с изданием Life порекомендовала россиянам квасить на зиму не только капусту, но и фрукты. Как пояснила специалист, квашеные продукты полезны для микробиоты.
Содержание молочной и уксусной кислоты в квашенной капусте и яблоках не позволяют размножаться патогенным бактериям.
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«В них содержатся метаболиты — молочная и уксусная кислоты, которые не позволяют размножаться патогенным бактериям и являются отличными консервантами», — сказала медик.
Чаще всего можно встретить квашеные яблоки кисло-сладких сортов, груши, айву, арбуз и даже сливы.
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