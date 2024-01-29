Здоровье 29 января 2024, 17:51 Нутрициолог Русанова рассказала, что квашеные фрукты полезны для микробиоты

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Врач-нутрициолог Дарья Русанова в беседе с изданием Life порекомендовала россиянам квасить на зиму не только капусту, но и фрукты. Как пояснила специалист, квашеные продукты полезны для микробиоты.

Содержание молочной и уксусной кислоты в квашенной капусте и яблоках не позволяют размножаться патогенным бактериям.

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«В них содержатся метаболиты — молочная и уксусная кислоты, которые не позволяют размножаться патогенным бактериям и являются отличными консервантами», — сказала медик.

Чаще всего можно встретить квашеные яблоки кисло-сладких сортов, груши, айву, арбуз и даже сливы.