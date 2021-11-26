Нутрициолог рассказала об опасности ежедневного употребления макарон

Нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала, что ежедневное употребление макарон приводит к проблемам с кожей, раздражению кишечника и аутоиммунным заболеваниям. Это происходит за счет содержания в продукте глютена, написало РИА «Новости».

Специалист добавила, что абсолютно здоровым людям можно употреблять в пищу макароны хоть каждый день, однако надо ограничивать порции.

«Если вы будете употреблять макароны ежедневно, то не будете получать тех нутриентов, которые содержатся, например, в крупах: в гречке, в буром рисе, в киноа. Поэтому если вы любите макароны, проанализируйте, нет ли у вас проблем с ЖКТ, аутоиммунных заболеваний, как выглядит ваша кожа, есть или нет лишний вес. Если вы здоровы, то можете употреблять обычные макароны из пшеницы. Однако знайте меру», — процитировала слова специалиста «Свободная пресса».

Также Гаврикова отметила, что обычные макароны можно заменить на безглютеновые. К таковым относятся фунчоза, ширатаки, макаронные изделия из гороха, нута и кукурузы.