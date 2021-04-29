Нутрициолог рассказала, какой вариант перекуса на бегу самый безвредный

Член Европейской организации по изучению ожирения и Национального общества диетологов, нутрициолог Ольга Деккер объяснила сайту телеканала «Звезда», чем опасен для человеческого здоровья перекус на бегу.

«Мы не знаем дату производства точную этой сосиски в тесте, или когда загрузили мясо, из которого делается эта шаурма; какими руками брал повар — чистыми или нет; как долго хранилась эта продукция, прежде чем вы ее купили», — обратила внимание Деккер.

Она заметила, что перекус может проходить после выхода из общественного транспорта. В этот момент руки у человека грязные, а влажных салфеток и других подобных средств при себе может не оказаться.

При этом бывают случаи, когда голод может довести до головокружения, а еды с собой нет. Специалист посоветовала в таком случае взять для перекуса пачку орехов, которая плотно запечатана и не пропускает солнечных лучей. Отмечается, что орехи не портятся так быстро, как изделия с мясом.

«И, допустим, можно взять либо чай, либо кофе навынос. Кипяток прошел термическую обработку, даже если эта вода была из-под крана», — заключила собеседница издания.