Нутрициолог рассказала, какие продукты помогут быстрее выздороветь

Нутрициолог Марина Макиша в эфире Youtube-канала «Москва 24 — Доктор 24» рассказала, какие продукты помогут быстрее справиться с болезнью. По словам специалиста, во время ОРВИ и простуды необходимо есть мясо птицы и нежирную рыбу.

«Поскольку организму нужен белок и в период простуды он ослаблен, то лучше выбирать или птицу, или легкую нежирную рыбу», — поделилась Макиша.

Также специалист советует употреблять достаточное количество фруктов и овощей, в которых содержится целый набор необходимых витаминов и микроэлементов. А различные крупы и каши помогут восстановить энергию благодаря сложным углеводам, рассказал сайт «Русская планета».

Большую пользу на иммунную систему окажут кисломолочные или ферментированные продукты. А для получения органических кислот стоит пить клюквенный морс. Кроме того, он хорошо устраняет симптомы обезвоживания, а также содержит ряд активных антибиотиков, заключила специалист.